Осторожно! Тонкий лед! Спасатели и сотрудники ОСВОДа усиливают патрулирование

22 Февраля 2017 15:21

Спасатели и сотрудники ОСВОДа усиливают патрулирование водохранилищ и рек Минской области. Оттепель для любителей подледной ловли опасна. Среднесуточная температура увеличивается, и ледяной покров активно начинает таять. Как уберечь себя от несчастного случая и когда выходить на лед нельзя? Репортаж Натальи Кузьмицкой.

Ясным зимним днем лучший отдых для многих - рыбалка. Однако этот любитель подледной ловли, видимо, совсем не ожидал, чем закончится для него очередной поход за рыбой.





Команда спасения прибыла за считанные минуты. Однако это учебная, а не реальная тревога. В жизни иногда спасение утопающего - дело рук его самого. Это хорошо известно Константину. За свои 78, большую половину из которых он с удочкой в руках, мужчина однажды провалился под лед.





Однако лучше, чем пытаться спастись самостоятельно или надеяться на помощь, уберечь себя от несчастных случаев.

Начало оттепели - самое горячее время для спасателей, ведь несмотря на все предостережения всегда найдутся те, кто не успел наловить зимней рыбы.

На водохранилищах, где нет сильного течения, находиться сейчас относительно безопасно, однако с увеличением температуры ситуация ежедневно меняется.

Самый опасный период для любителей подледной ловли - середина марта. На некоторых особенно популярных водохранилищах спасатели даже вводят запрет на посещение. Никакой ответственности за его нарушение нет. Однако остается ответственность перед самим собой. И осознание того, что рыбака ждут дома и без улова.