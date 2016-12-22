Организация "SOS - Детские деревни" празднует юбилей - 25 лет в Беларуси

19 Декабря 2016 21:25

Одна из самых семейных международных организаций - "SOS - Детские деревни" - сегодня празднует юбилей: 25 лет в Беларуси. Несмотря на аббревиатуру SOS здесь не спасают, а скорее помогают. Одним - жить полноценной жизнью и расти в семье. Другим - дать возможность выплеснуть нерастраченную любовь к детям. За четверть века здесь вырастили и выпустили во взрослую самостоятельную жизнь более 127 детей. О деревне, которая лечит маленькие души семейным теплом и любовью, материал Александры Драгун.

Как старшая помощница Аня Ярчинская знакомит с философией этого дома. Говорит: здесь комнаты никогда не пустуют и всегда слышен детский смех. Как только в самостоятельное плавание отправляется один из семьи, появляется новый брат или сестра. Этот дом как две капли похож на соседние из детских деревень формата social o support, в которых оказывается социальная поддержка.

За маму и за папу в большой семье Надежда Солохо. Ее заботливого и любящего сердца хватает на шестерых детей, которых сейчас растит в большом доме. Для этих ребят она большая надежда на беззаботное детство и семейное тепло.

Надежда Солохо, родитель-воспитатель "SOS – Детские деревни" (д. Боровляны): “Задача каждой мамы в детской деревне не просто вырастить детей. А нужно их научить многому, социализировать, чтобы им в будущей жизни было намного проще, чтобы они могли быть полноценными людьми в нашем обществе”.

Формула, по которой дети, лишенные родительской заботы, живут не в домах-интернатах, а в семьях, прижилась в более чем 130-ти странах. Четверть века назад - 19 декабря - под Минском начали подготовку к строительству детской деревни. Затем на карте нашей страны появилось еще два "населённых пункта", где каждый дом многодетный - это Марьина Горка и Могилев.

Жители "SOS - Детских деревень" не замыкаются в себе. Дети ходят в городские школы, сады и спортивные секции. То, чему научились и чем увлекаются, показали сегодня на праздничном концерте для волонтеров и друзей.

В 25-й день рождения 25 историй откровенно рассказывают те, для кого "SOS - Детские деревни" стали родным домом. Среди авторов и выпускники. За четверть века здесь вырастили и отправили во взрослую жизнь 127 воспитанников. Многие уже имеют свои семьи, но 19 декабря, оставив все домашние хлопоты, собираются вместе, чтобы поблагодарить мам за счастливое детство.

В планах — создать в Минской области школу родителей, где бы, в частности, оказывали помощь и поддержку семьям, воспитывающим приемных детей.