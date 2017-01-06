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Оранжевый уровень опасности на ближайшие дни объявили белорусские синоптики
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4 Января 2017 07:02

Оранжевый уровень опасности на ближайшие дни объявили белорусские синоптики

В январе началась зима. Оранжевый уровень опасности на ближайшие дни объявили белорусские синоптики. Сегодня погода ухудшится.  В большинстве районов страны уже идут сильные снегопады.  По юго-западу усилился ветер - его порывы достигнут 20 метров в секунду.  Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными из-за сложных погодных условий, в особенности при дальних поездках.  Кроме этого, в ближайшие дни сильно похолодает. Завтра температура воздуха будет около 12 со знаком минус. В пятницу морозы усилятся до минус  20.

 

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