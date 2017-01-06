4 Января 2017 07:02

В январе началась зима. Оранжевый уровень опасности на ближайшие дни объявили белорусские синоптики. Сегодня погода ухудшится. В большинстве районов страны уже идут сильные снегопады. По юго-западу усилился ветер - его порывы достигнут 20 метров в секунду. Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными из-за сложных погодных условий, в особенности при дальних поездках. Кроме этого, в ближайшие дни сильно похолодает. Завтра температура воздуха будет около 12 со знаком минус. В пятницу морозы усилятся до минус 20.