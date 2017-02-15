Онлайн-конференция с Дмитрием Мирончиком прошла на сайте Белтелерадиокомпании

15 Февраля 2017 15:01

В случае продления срока безвизового въезда в Беларусь речь может вестись примерно о двух неделях. Сегодня об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании.

Дальнейшее решение в отношении срока безвизового пребывания в Беларуси будет приниматься, исходя из эффекта от уже введенного 5-дневного периода, востребованности данного шага среди иностранных граждан и иных критериев. Говоря о том, каким может быть этот срок в случае продления, Дмитрий Мирончик отметил, что одной из изюминок Беларуси является возможность туризма, совмещенного с санаторно-курортным лечением и отдыхом. Один из стандартных сроков пребывания в санаториях составляет 12 дней.

Кроме того, в МИДе рассказали о расширении географии своих представительств.

Также представитель МИД отметил, что сегодня ведется активная работа по отмене виз для белорусов в ряде государств.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси: "Мы обсуждаем перспективы облегчения и введения безвизового режима с такими азиатскими странами, как Сингапур, Малайзия, Филиппины. Среди латиноамериканских упомяну Уругвай, Перу. Среди стран Персидского залива - это Оман. В Европе - это Македония".

Напомним, уже несколько дней Беларусь принимает иностранных туристов из 80 стран без оформления визы сроком на 5 дней. Этой возможностью воспользовались около 465 человек. По количеству туристов лидируют Германия, Польша, Италия, а также Литва. Полезную информацию о международных диалогах Беларуси, снижении стоимости шенгенских виз и пересечении нашей границы с двумя паспортами смотрите в онлайн-конференции на сайте компании и YouTube-канале АТН.