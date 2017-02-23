Они помогали сохранить мир

23 Февраля 2017 15:01

Сегодня белорусы, которые помогали сохранить мир, собрались вместе, чтобы вспомнить бои в четырнадцати странах и почтить память своих уже ушедших сослуживцев.

На встрече - три Героя Советского Союза, которые выполняли свой интернациональный долг в Египте и в Корее. А в целом сегодня объединение ветеранов-интернационалистов - это 1584 белоруса, которые творили историю во время конфликтов за пределами Родины: на Кубе, во Вьетнаме, Китае, Бангладеш, Йемене. Поздравить героев приехал и посол Сирии в Беларуси. Ветераны, которые воевали в других странах, не теряют связь и с зарубежными сослуживцами, встречаясь на территории уже мирных государств.

Иосиф Кругликов, председатель БОО ветеранов боевых действий на территории других государств: "Мы поддерживаем нашу дружбу, поддерживаем наши встречи, выезжаем в Москву на встречу ветеранов в Египте, приглашают ветеранов войны в Монголии. Поэтому мы обмениваемся информацией, дружим, всегда друг друга поддерживаем и желаем друг другу добра, здоровья, счастья".

Уже традиционно каждый год 23-го февраля участники объединения встречаются со школьниками и студентами, чтобы рассказать им о том, какую роль наша страна сыграла в утверждении мира на всей планете.