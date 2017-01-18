18 Января 2017 15:26

Спасатели, медики и сотрудники милиции будут нести дежурство в местах, оборудованных для купания на Крещение. Окунуться в прорубь в Минске и окрестностях можно сегодня с 16 до 22 часов и завтра с 9 до 19 в районе семи спасательных станций ОСВОД: Вяча, Криница, Заславль, Дрозды, Комсомольское озеро и Птичь. Места для окунания организованы и на Цнянском водохранилище.