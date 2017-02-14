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15 Февраля 2017 10:45

Одна из первых безвизовых туристов китаянка Ли Йен возвращается домой

Девушка прихватила с собой рецепт драников и пообещала вскоре вернуться в Беларусь с друзьями.


  

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