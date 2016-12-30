30 Декабря 2016 21:16

Кстати, особенно в новогоднюю ночь праздничное настроение неразрывно связано с телевидением. Завтра, как мы могли узнать у Евгения Перлина, нас ожидает большой праздничный телемарафон, много информации. В новогоднюю ночь не обойдется без сюрпризов. И, конечно, мыслимо ли представить наступление Нового года без традиционного обращения Президента за несколько минут до полуночи. Огромное количество людей работает, чтобы праздник состоялся. И это не только телевизионщики. Например, водители общественного транспорта. Кстати, по столице автобусы, троллейбусы и трамваи будут без устали курсировать до пяти утра. О тех, кто превращает новогоднюю ночь в волшебную зимнюю сказку - Ян Пашкевич.

Двухметровый медведь и голосистый талисман 2017-го - вопрос, в чем встречать Новый год, артисты этого театра уже давно решили. Под бой курантов у Дворца спорта начнется маскарад, а сказочная команда поможет зимнему волшебнику никого не оставить без искренней улыбки.

Чудодейственным теремом стала городская ратуша. Ежедневно вечером сказочные герои приглашают детвору на представления. Тут же их желания осуществляет и сам хозяин зимы.

Конечно же, самый занятый человек в новогоднюю ночь - это праздничный волшебник Дед Мороз, вот смогли поймать его только на крыше ратуши.

Яркие световые декорации новогодней сказки создает Владислав Лексаков. На рабочем месте будет встречать и новогоднюю ночь - под переливы салюта раскрасит столичные здания разноцветными гирляндами лазерного шоу.

Быть за штурвалом новогоднего экспресса Александру Деткову не привыкать - за десять лет водитель автобуса не раз встречал бой курантов в дороге. Шутит, что это действительно исключительное время - только в эту ночь можно перевезти десятки Дедов Морозов и услышать сотни теплых слов от незнакомых людей.