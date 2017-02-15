О сроках и видах ремонтных работ предупредят заранее

16 Февраля 2017 15:29

Жильцам домов, которые стоят на капремонте, должны вовремя давать информацию о времени проведения строительных работ, а также о возможных задержках и переносах сроков ввода отремонтированных площадей. В целом время модернизации жилых домов в столице сокращается. Сегодня оно не больше полугода. А какие работы входят в обязательный пакет капремонта, узнала Наталья Кузьмицкая.

Светлые фасады, убранная дворовая территория, новые лестницы и поручни у подъездов - по всему видно, что эти дома на улице Кабушкина недавно отремонтировали. Сейчас строители переместились на соседнюю многоэтажку. Галина Ященко признается: ремонт - долгожданный, поэтому готова терпеть любые неудобства, главное, чтобы все работы закончили в срок.

Кстати, в прошлом году сроки ввода в эксплуатацию отремонтированных площадей значительно сократились. Капитальный ремонт на Кабушкина, 76 начался в декабре, а уже в марте подрядная организация, которая работает на объекте, должно давать отчет. К тому же и сами жильцы видят, какие работы запланированы и в какое время они будут проводиться. Соответствующие графики размещены на каждом подъезде.

В Заводском районе в этом году планируют капитально отремонтировать 19 домов. Больше, чем в прошлом году. В целом, согласно программе "Комфортное жилье - благоприятная среда", в столице увеличатся объемы капремонта. В прошлом году отремонтировали 155 домов, в этом году запланировано на 20 больше.

Мини-капремонта ждут и подъезды. В планах коммунальников - обновить около 3 500.

Список подъездов, которые необходимо освежить, формируют по итогам осенних и весенних осмотров. И по заявкам самих жильцов.

Кроме того, сформирован и список аварийных лифтов, которые необходимо заменить. В этом году запланировано установить 206 подъемных механизмов.