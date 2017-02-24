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О главном за неделю – в "Главном эфире"
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25 Февраля 2017 09:29

О главном за неделю – в "Главном эфире"

Дорожный вопрос по весне решают. Ямочный ремонт и ремонт дорог вообще. А также, что будет с дорожным сбором. Смотрите завтра в 21:00 в "Главном эфире".  

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