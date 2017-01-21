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О главном за неделю – в "Главном эфире"
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21 Января 2017 09:05

О главном за неделю – в "Главном эфире"

Защищая свою границу, защищаем рубежи Евросоюза. Стратегические задачи и средства на модернизацию. Об этом и не только смотрите завтра в 21:00 в "Главном эфире".

  

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