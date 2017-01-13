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О главном за неделю – в "Главном эфире"
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14 Января 2017 09:11

О главном за неделю – в "Главном эфире"

Прежде всего стратегические партнеры и благоприятные в миграционном плане страны. В Беларуси начнет действовать безвизовый въезд. Какой будет срок визита и какие документы необходимо иметь для въезда в нашу страну? Об этом и не только завтра в "Главном эфире" в 9 вечера.

 

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