Новый розыгрыш "Удачи в придачу" - и новые победители из всех регионов страны

24 Апреля 2017 21:19

В 31-м туре "Евроопт" разыграл 3 внедорожника "Хендэ-Крета". Ключи от уже своих автомобилей сегодня получили трое счастливчиков - Мария Черная из Минска, Татьяна Шухаренко из Могилева и Светлана Городецкая из Рогачева. Еще 80 белорусов - победителей тура - уже 23 мая отправятся отдыхать на берег Красного моря в Египет. К слову, в каждом следующем розыгрыше "Евроопт" будет открывать новую страну удачи и в буквальном смысле расширять границы для своих покупателей.

Андрей Зубков, председатель совета директоров сети магазинов "Евроопт": "Будут разыграны 40 путевок на двоих на этот раз в Грецию. Счастливчиками станут 80 человек, которые проведут в начале июня 10 дней в шикарном пятизвездочном отеле на полуострове Пелопоннес".

Ключи от новых апартаментов - главный приз 31-го розыгрыша игры. Сегодня число новоселов пополнила семья Валюшко из Гродно. Новая квартира по улице Лынькова в Минске стала 11-й, разыгранной "Еврооптом".

Следующий - 32-й - тур игры "Удача в придачу!" продлится до 5 мая. Своих обладателей найдут не только туры в Грецию, но и денежные сертификаты на общую сумму в эквиваленте 100 тысяч долларов, а также 3 автомобиля и 12-я квартира в Минске.