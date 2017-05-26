Новый глава Белорусской федерации хоккея Семен Шапиро в эксклюзивном интервью "Главному эфиру"

26 Мая 2017 21:19

В каждом ледовом дворце в перспективе должна быть создана хоккейная команда для выстраивания клубной пирамиды и с целью подготовки игроков для национальной сборной. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Главный эфир" рассказал новый глава Белорусской федерации хоккея Семен Шапиро. При этом ведение учебно-тренировочного процесса на льду для детей станет приоритетной задачей. Массовым же катаниям и другим мероприятиям придется подстраиваться.

Где будут делать белорусские клюшки? Новая формула легионеров для минского "Динамо" и клубов национального чемпионата. Вот некоторые темы из эксклюзива "Главного эфира" с Семеном Шапиро. В воскресенье вечером на "Беларусь 1".