Общество
26 Мая 2017 21:19
Новый глава Белорусской федерации хоккея Семен Шапиро в эксклюзивном интервью "Главному эфиру"В каждом ледовом дворце в перспективе должна быть создана хоккейная команда для выстраивания клубной пирамиды и с целью подготовки игроков для национальной сборной. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Главный эфир" рассказал новый глава Белорусской федерации хоккея Семен Шапиро. При этом ведение учебно-тренировочного процесса на льду для детей станет приоритетной задачей. Массовым же катаниям и другим мероприятиям придется подстраиваться.
Где будут делать белорусские клюшки? Новая формула легионеров для минского "Динамо" и клубов национального чемпионата. Вот некоторые темы из эксклюзива "Главного эфира" с Семеном Шапиро. В воскресенье вечером на "Беларусь 1".
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