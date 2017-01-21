Новые квоты для беженцев на 2017-й год установило Министерство внутренних дел

21 Января 2017 21:26

Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Согласно постановлению, в текущем году зарегистрировать ходатайства о предоставлении статуса беженца в нашей стране смогут 800 человек. Таким образом, в 2017 году объем квоты сократился на треть. Документ вступает в силу после его официальной публикации.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси: "Сокращение произошло по объективным причинам. Поскольку сегодня острой необходимости в каком-то большем количестве, большем принятии беженцев у нас нет - это первое. Второе, у нас, безусловно, нет сегодня достаточных условий для этого. Для того чтобы принимать какое-то большее количество беженцев или тех, кто ищет защиту и убежище в нашей стране. Но в целом, я думаю, что мы очень гармонично подошли к этому вопросу и с практической, и с гуманитарной точки зрения. Нашли оптимальный вариант в количественном смысле, сколько людей мы должны и можем сегодня принять для этих целей".

В Беларуси статус беженца могут получить иностранцы, которые опасаются подвергнуться преследованию по признаку расы, гражданства, национальности и вероисповедания. А также те, кто оказался в ситуации, когда невозможно воспользоваться защитой своего государства. Ранее иностранные граждане могли жить в Беларуси до 1,5 лет, ожидая окончательного решения по вопросу предоставления официального статуса беженца. По новым нормам, все процедуры можно будет пройти за 6 месяцев.