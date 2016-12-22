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Новогодний экспресс привезет сразу в гости к Деду Морозу
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22 Декабря 2016 15:26

Новогодний экспресс привезет сразу в гости к Деду Морозу

Детская железная дорога открывает праздничный маршрут. Первый украшенный состав отправится в сказочное путешествия в эту субботу. Сейчас завершается подготовка программы и проходит  тест-драйв праздничного поезда. Пассажиры новогоднего экспресса встретятся со сказочными персонажами еще на перроне. А на площадке у станции "Сосновый бор" организуют большое шоу, конкурсы и викторины. Отправиться в сказочную страну на  экспрессе можно до восьмого января. Организаторы обещают, что путешествие будет интересно и для взрослых.
 

 

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