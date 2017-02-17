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Новая серия проекта "История милиции в лицах" сегодня вечером на "Беларусь 1"
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20 Февраля 2017 07:12

Новая серия проекта "История милиции в лицах" сегодня вечером на "Беларусь 1"

А это уже лихие 90-е. Ограбление инкассаторов, захват заложников в детском саду и перестрелка в Орше. Один из самых трудных периодов в столетней истории сотрудников органов внутренних дел Беларуси. Героями телефильма станут участники тех событий. Сегодня вечером на "Беларусь 1" не пропустите новую серию документального проекта "История милиции в лицах".

  

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