Новая серия проекта "История милиции в лицах" сегодня вечером на "Беларусь 1"

20 Февраля 2017 07:12

А это уже лихие 90-е. Ограбление инкассаторов, захват заложников в детском саду и перестрелка в Орше. Один из самых трудных периодов в столетней истории сотрудников органов внутренних дел Беларуси. Героями телефильма станут участники тех событий. Сегодня вечером на "Беларусь 1" не пропустите новую серию документального проекта "История милиции в лицах".