Наступление весны буквально парализует жизнь одного из районов Гродно

10 Марта 2017 21:25

Бездорожье затягивает легковые автомобили, а скорая не может проехать к пациентам. Местные жители даже в шутку называют себя людьми на болоте. Техникой эту ситуацию не решить, а на полноценную работу бюджета не хватает. Подробнее Дмитрий Смирнов.

Туфли и кроссовки точно не для здешней местности. Единственная обувь, которая выдерживает такие условия, резиновые сапоги. Вязнут даже автомобили. Скорая и коммунальные службы останавливаются перед микрорайоном, там, где еще есть нормальный асфальт.

Дети здесь готовят к школе не только домашние задания, но и противоболотную амуницию. Сменка, штаны заправить в сапоги. В среднем до остановки школьного автобуса пешком 15-20 минут.

Участки здесь, в микрорайоне Зарица-4, начали выделять в 2009. С того времени местные резиновые сапоги так и не сняли. Два года назад на последнем совещании с администрацией города людей просили побыстрей сдавать дома – обещали, что сразу же проведут всю оставшуюся коммуникацию и дорога станет проездной. Март 2017 – на горячую линию позвонили 20 человек, все с одним дорожным вопросом.

Это не первая подобная ситуация. В начале месяца многодетная семья, которая живет в Зарице, застряла в автомобиле на дороге. Мужчины, которые пытались вытащить машину из грязи, утверждают, что колея была больше 40 сантиметров.

Более мелких случаев и ежедневных неудобств и вовсе не сосчитать.

Андрей Жук, первый зампредседателя Гродненского горисполкома:

“На этот год предусмотрели определенное финансирование. Конечно же, оно недостаточное, чтобы привести все микрорайоны в порядок, но работы эти весной будут начаты. По мере исполнения бюджета будем пытаться изыскать дополнительные средства на производство работ по реконструкции дорог".

К слову сказать, дорожная обстановка в целом в регионе, по словам и госконтроля, не самая показательная.

Специалисты подтвердили, что намерены собрать рабочую группу, чтобы детально разобраться в дорожной ситуации прежде всего в этом гродненском микрорайоне. Пока же местные говорят, что больше надеются на погоду – с лужами и болотом на дороге до этого времени лучше всех грейдеров боролось только солнце.