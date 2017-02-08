Налоговая служба продолжит сокращать проверки бизнеса

8 Февраля 2017 15:06

Об этом сегодня заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко на итоговой коллегии ведомства. В планах на этот год - расширение бесконтактного взаимодействия с инспекциями посредством внедрения электронных сервисов. Благодаря развитию удаленной отчетности, усилится дистанционный контроль. А вот выезжать к субъектам хозяйствования специалисты будут реже, подчеркнул министр. Налоговая активно работает над снижением выездных проверок все последние годы: их число сократилось многократно.

Сергей Наливайко, Министр по налогам и сборам Республики Беларусь: "Если в 2010 году почти 7% субъектов хозяйствования, стоящих на учете, было подвержено проверкам, то по итогам прошлого года - 1,3%. Тут снижение налицо. И помогают здесь как раз электронные средства контроля. Речь идет о том, чтобы не проверить, не наказать, а вовремя подсказать плательщику. И все средства контроля, все новые механизмы взаимодействия подтверждают, что добросовестным субъектам хозяйствования не стоит опасаться новшеств, потому что они работают в плюс для добросовестных субъектов, в плюс для добросовестной конкуренции, для выравнивания условий хозяйствования".

Взаимодействовать с налоговой на дистанции могут и физлица. Помогает им в этом интернет-сервис - личный кабинет плательщика. Его функционал в этом году станет шире. Кроме того, для граждан появится и мобильное приложение.