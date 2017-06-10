Главная>>Общество>>Погода на этой неделе будет не очень солнечной
Общество
RSS
Погода на этой неделе будет не очень солнечной
Скачать Поделиться

12 Июня 2017 15:15

Погода на этой неделе будет не очень солнечной

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни в столице и Минской области дожди, грозы и сильный ветер. Такие условия будут определять активные атмосферные фронты со стороны Балтики. Завтра в Минске до 18-ти градусов тепла. А в среду воздуха максимально прогреется до 16-ти с плюсом.

Оксана Тимофеева, инженер-синоптик Республиканского центра по гидрометеорологии: "В Беларуси ожидается прохождение довольно активных атмосферных фронтов. Они принесут с собой облачность и дожди. Завтра днем на большей части территории и в Минской области, и в Минске ожидается сильный ветер, порывами до 15-20 метров в секунду. Послезавтра в отдельных районах тоже ветер 15-20 метров в секунду. Будет довольно прохладно ночью, днем тоже свежо - 15-20 градусов".

Дожди прекратятся только во второй половине дня. При этом прохлада сохранится. Температура воздуха будет варьироваться от 15-ти до 20-ти с плюсом.


  

Другие новости

Прогноз погоды на 13 июня Прагноз надвор'я на 13 чэрвеня 12.06.2017 15:40 / Общество Прогноз погоды на 13 июня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =