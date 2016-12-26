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На зимние спартакиады школьников приглашают сотрудники МЧС и милиции
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27 Декабря 2016 15:33

На зимние спартакиады школьников приглашают сотрудники МЧС и милиции

Отправиться в альпинистскую экспедицию с утра и поучаствовать в гонках на кубок Деда Мороза вечером. Как отдохнуть и запасти новых впечатлений во время каникул? Покорить вершину мини-Эвереста приглашает скалодром Республиканского центра экологии и краеведения. В центре же инновационного и технического искусства будут устраивать Олимпийские игры среди роботов. А для юных изобретателей предлагают виртуально провести один день на атомной электростанции.

На зимние спартакиады школьников приглашают сотрудники МЧС и милиции. Полосы преград, соревнования по футболу, хоккею. Во время развлечений специалисты напомнят и о том, как сделать свои новогодние праздники безопасными.

Заплатить штраф родителям придется в случае, если дети до 16 лет будут гулять на улице после 11 вечера без присмотра взрослых. Особенно пристально за этим будут следить спецслужбы в новогоднюю ночь.

 

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