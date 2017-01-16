14 Января 2017 21:18

В Бешенковичском районе прошел аукцион, предметом которого стал необычный товар. На торгах продавали право заготовки виноградной улитки. Этого деликатесного моллюска, по оценке специалистов, в регионе вполне достаточно, чтобы проводить его заготовку в промышленных объемах. Богатую белком улитку употребляют в пищу и используют в медицине. Из Беларуси ее экспортируют в страны Европы. Кому деликатес, а кому статья доходов - репортаж Ольги Масловской.

Чтобы участвовать в аукционе, Евгений Титович проехал половину Беларуси. Виноградная улитка для гродненского предпринимателя – в перспективе статья дохода. Идея заняться разведением моллюсков родилась после порции эскарго – так называется блюдо из улиток. Сырьевой зоной выбрал Витебскую область, но смотрит на запад. Именно там живут ценители деликатесов из белорусского Поозерья.

Виноградная улитка обитает на всей территории Беларуси. В Витебской области заготовка моллюска ведется в 16 районах. Промысловый запас - 230 тонн. Специалисты говорят: безболезненно для популяции можно изъять половину.

Первый аукцион на право заготовки виноградной улитки в Витебской области состоялся пять лет назад. Первопроходцем стал Чашникский район. В аукционе участвовали два бизнесмена, и тогда первоначальная цена за пятнадцать минут взлетела в пять раз. Сегодня за лот борются три претендента. Победитель аукциона сможет заготавливать моллюска на территории Бешенковичского района на протяжении пяти лет.

На этот раз торги заняли не больше двух минут. Шесть тысяч тонн улиток в год ушли с молотка на третьем шаге.

А между тем, чтобы попробовать ползающий деликатес, совсем не обязательно ехать в Париж. Его готовят и в белорусской глубинке. Своим брендом виноградную улитку сделали владельцы агроусадьбы в Городокском районе. И предлагают блюда из полезного моллюска своим гостям.

А еще улитку называют косметологом – ее фермент разглаживает морщины. В агроусадьбе даже задумались о том, чтобы открыть свой косметологический кабинет.