На сиреневый променад приглашает Центральный ботанический сад

22 Мая 2017 15:21

Здесь постепенно распускаются ароматные цветы. Лиловые, пурпурные и даже красные - оттенков кустов семь, а сортов две сотни. Коллекция столичного сада считается самой разнообразной в Европе. Только белорусской селекции представлено 16 видов. Кроме того, сирень из Нидерландов, Португалии, Украины и Германии. В цветочной галерее можно полюбоваться двухцветной "сенсацией" и отыскать соцветия с 5 и даже 8 лепестками.

Из-за холодного начала мая сирень в этом году распускается позже на две недели. Первыми свои лепестки показали белорусские, французские и российские сорта. Оставшиеся цветы распустятся к концу недели.