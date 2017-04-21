На Радуницу без специального пропуска разрешено посещать зоны отчуждения

25 Апреля 2017 21:05

Радуница - это и еще день в году, когда без специального пропуска разрешено посещать зоны отчуждения, отселенные после аварии на Чернобыльской АЭС поселки. Конечно, назвать их таковыми уже сложно - почти все они захоронены. Трудно уже определить, где проходили улицы, стояли дома. Только не для тех, кто спустя десятилетия возвращается сюда, пусть и на несколько часов, чтобы вспомнить близких и свою малую родину. Из Чериковского района репортаж

Благоустройство населенных пунктов, попавших в зону отчуждения, рассказывает Сергей Антипенко, руководитель Вепринского сельского исполкома, начинается еще задолго до Радуницы. Иногда на стареньком "жигуленке" приходится и до тысячи километров наматывать. Говорит, хоть и отчужденная территория, но не брошенная.

Сергей Антипенко, председатель Вепринского сельского совета депутатов: "Работы очень много к этому празднику – Радунице - по уборке гражданских кладбищ. Где-то подремонтировать забор, удалить аварийные деревья. Всего на территории сельсовета находятся 29 гражданских кладбищ".

25 из них - в зоне отселения, куда сегодня допуск разрешен без специального документа. На Радуницу по традиции открываются шлагбаумы.

Для Натальи Макеевой снова есть возможность навестить свои родные Чудяны - поселок, из которого вместе с родителями была переселена в 89-м. Говорит, трудно представить, что когда-то здесь кипела жизнь - начальная школа, клуб, 137 семей-соседей. Теперь здесь пустырь. Но для тех, кто жил в этой деревне, - малая родина, которая не забыта.

Сельские кладбища на Радуницу - это еще и место встречи односельчан, тех, кто в здравии. Переживают, говорят, если кто-то не приехал. Жили когда-то в деревне как одна семья. И радуются каждой новой встрече.

В эти дни на отчужденную территорию будто снова возвращается жизнь. У камней - памятников снесенным деревням - всегда цветы. Причем, сами же проезжие кладут, зажигают лампадки. А вот кто-то на дереве, выросшем, видимо, на месте отцовского дома, табличку с фамилией прикрепил. На память.

Многих поселений уже нет на карте. Их не найти и по навигатору. Память о них – лишь в обелиске захороненным деревням, что в центре Черикова. Здесь в граните выбиты названия всех 25 уже несуществующих поселков.

Завтра - в годовщину чернобыльской трагедии - здесь снова пройдет митинг-реквием, лягут цветы от властей и простых жителей. Будут говорить о страшной беде, которая 31 год назад накрыла юго-восток Беларуси, где на удивление жизнь продолжается. Где, наверное, как нигде, понятие малой родины и того же отцовского дома звучит с особенным трепетом.