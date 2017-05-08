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8 Мая 2017 09:11

На "Линии Сталина" сегодня представят военно-историческую реконструкцию битвы за Берлин

А в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" сегодня представят военно-историческую реконструкцию битвы за Берлин Постановка сражения повторит события 1945 года, когда Красная армия заняла столицу нацистской Германии. Советская и немецкая техника, форма солдат Второй мировой войны и залпы артиллерийских орудий. Кроме основной программы, посетителей ожидают и развлекательные зоны.