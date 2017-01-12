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На большинстве ледовых площадок столицы завершается обустройство катков
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10 Января 2017 15:23

На большинстве ледовых площадок столицы завершается обустройство катков

Минус десять - благоприятная температура, чтобы заливать катки  в спальных районах города. На большинстве ледовых площадок столицы  завершается обустройство покрытия. Чтобы лед был качественным, нужно минимум десять слоев воды. Обычно катки заливают в течение пяти дней - слой за слоем, несколько раз в сутки. Рядом с сезонными мини-аренами будут работать пункты проката зимнего инвентаря. Взять на час пару коньков можно за три рубля.  Вход  - бесплатный. На самых больших катках города откроют и пункты выездной торговли, где можно приобрести чашку горячего кофе или чая.

Всего в Минске зальют более 70 катков. Почти половина из них -  хоккейные коробки, которые размещаются во дворах.


 

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