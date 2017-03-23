МВД опубликовало видео хулиганства, которое напрямую связано с делом анархистки из Мозыря

23 Марта 2017 21:17

МВД сегодня опубликовало видео дерзкого хулиганства, которое напрямую связано с делом анархистки из Мозыря. Напомним, накануне бойцы ГУБОП проводили обыск в доме 22-летней девушки в рамках расследования уголовного дела. Во время осмотра борцы с оргпреступностью изъяли элементы одежды, литературу и иные предметы анархистского толка.

К тому же, электрошокер, два газовых баллончика, бронежилет, тренировочный резиновый нож и два пистолета. Красочную картину добавили черно-красный флаг и бандана, три балаклавы, громкоговоритель и 20 брошюр, пропагандирующих анархизм. На вопросы о происхождении этих вещей барышня отвечать отказалась. По информации оперативников, она является активной участницей анархистского движения.

Сейчас оружие направлено на экспертизу, исследуется содержание печатной продукции. Отмечу, что жительницу Мозыря спецслужбы заподозрили в связи с группой хулиганов, которые еще в прошлом году в апреле в Жлобине забросали билборды социальной рекламы лампами накаливания, заполненными краской. Этот момент не остался без внимания милиции, видео дерзкого поступка изучили эксперты. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", расследование продолжается.