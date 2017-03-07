Мужчины продолжают искать самый желанный подарок

7 Марта 2017 15:28

Пока прекрасная половина Беларуси в приятном предчувствии наступления праздника весны, многие мужчины еще продолжают искать самый желанный подарок. Многие отдают предпочтение неклассическим сюрпризам.

О чем же мечтает женщина - получить экстремальные чувства или обновиться эмоционально во время арт-терапии? Праздничный эксперимент провели наши корреспонденты.

Как можно представить 8 Марта без цветов?! Но в такой день их можно получить почти от каждого встречного. Поэтому мы решили сделать собственную подборку самых интересных подарков для женщин. Поскольку это международный день, то и помогать мне будет международный эксперт.

В таком интернациональном дуэте мы вместе с китаянкой Вэйвэй решили заранее протестировать собственную демоверсию идеального праздника весны. Начали генеральную репетицию со спортивной разминки.

Отдохнуть от спорта лучше всего на природе, а в нашем случае мы добавим незначительно экстрима.

Еще одна возможность попасть с подарком в десятку - турнир лучников для двоих.

Последний квест – релаксотерапия по художественному приготовлению кофе. И, конечно, чтобы получить удовольствие от собственного творческого коктейля, надо опять подняться с земли в небеса - на 27 этаж небоскреба.