Мотосезон 2017 официально стартовал

30 Апреля 2017 15:01

В эти минуты в Минске проходит большой праздник весны и спорта. По традиции принять участие в байкерском фестивале в белорусскую столицу приехали гости из ближнего и дальнего зарубежья. Судя по масштабу мотоколонны, которая проследовала от Кургана Славы до Дома футбола, рекорд прошлого года по количеству участников может быть побит. Напомним, в 2016 мотосезон в Минске закрывали более 3 тысяч человек - те, кто разделяет увлечение свободой и легендарным "харлеем" байкеров. На нынешний слет прибыли мотоциклисты более чем из 10 стран. А одни из участников, из Екатеринбурга, ехали на форум 4 дня.

Такая современная традиция, уже который год собирающая в Беларуси в конце апреля любителей скорости, имеет и свою экономическую эффективность.

В эти минуты фестиваль в самом разгаре. На площадке возле Дома футбола собрались не только байкеры, но и все, кому не безразлично мотодвижение. Там интерес для себя может найти каждый. 10 зон отдыха: шоу летающих мотоциклистов, показательные выступления байкеров, мастер-класс от белорусских силачей и концерт звезд белорусской эстрады. Шоу-программа продлится до позднего вечера.