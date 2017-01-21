Молодым ученым в этом году выделят сто государственных грантов

22 Января 2017 12:02

Эта инициатива Министерства образования прозвучала во время итогового заседания "Фестиваля молодежной вузовской науки 2016". Встреча стала финалом годовой работы. За это время около двух тысяч представителей со всех вузов страны демонстрировали свои разработки и достижения. Лидером стала робототехника, исследования в области химии, биологии и экологии.

Вадим Богуш, первый замминистра образования Беларуси:

"Одна из ключевых целей фестиваля - это показать, что в науке интересно, это привлечь молодежь к научной деятельности. Ну и та молодежь, которая уже ей занимается, чтобы она могла иметь площадку для того, чтобы и результаты показать, и проблемные вопросы обсудить, встретиться со своими старшими коллегами, где-то даже найти дальнейшие перспективы для профессионального роста, показать себя".

Валерий Чертков, старший преподаватель кафедры радиоэлектроники Полоцкого государственного университета:

"Вот эта разработка направлена на сортировку бытовых отходов по принципу металлический предмет или не металлический. Робот по периметру опрашивает-обнаруживает предмет и по индуктивному датчику определяет металл это или не металл".

"Фестиваль вузовской науки" стартовал в прошлом году впервые и, по словам организаторов, стал одним из самых знаковых событий для молодых ученых Беларуси. К слову, ежегодно в научных исследованиях участвуют более 90 тысяч студентов и аспирантов страны.