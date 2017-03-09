Минсктранс обнародовал полную видеозапись конфликта контролера и пассажира автобуса

9 Марта 2017 21:20
Минсктранс обнародовал полную видеозапись конфликта контролера и пассажира автобусаИнцидент случился 16 февраля на улице Уборевича, и возможно остался бы не замеченным, если бы на днях в Интернете не появился ролик со скандальным эпизодом. На кадрах видно, как контролер пытается вырвать сумку у девушки, которая лежит на земле и плачет. Многие ненароком вспомнили, что юридически после того, как пассажир выходит из общественного транспорта, он становится пешеходом и не подпадает под юрисдикцию ревизора. И вот сегодня Минсктранс обнародовал полную версию конфликта.
Сегодня предприятие "Минсктранс" обнародовало видео с регистратора контролера. Согласно видеозаписи, полная версия конфликта длится около 20 минут. Ревизор высаживает девушку, чтобы оплатить штраф. Дама заявляет, что у нее нет ни денег, ни документов. Узнав, что работник предприятия собирается вызвать милицию, девушка попыталась убежать.
Обнародование этой видеозаписи в корне меняет суть вопроса, заявляют в Минсктрансе. В предприятии подтверждают, контролер пытается остановить пассажира, и если не действовал, то пытался действовать в рамках закона. Как и полагается, вывел безбилетников на остановке из автобуса, но женщина попыталась убежать. А когда ее поймали, устроила скандал, до крови покусала руку ревизору при исполнении и убежала, не оплатив штраф.
Получит ли эта история продолжение - покажет время. Ведь формально, после сопротивления службе контроля, женщина просто убежала. При этом дама не оплатила штраф в 11,5 рублей и покусала человека. Находящегося при исполнении. Полная версия видео конфликта есть на сайте Белтелерадиокомпании. Сложно поверить, но эта ситуация началась из-за неоплаченного проезда. Стоимостью в 55 копеек.
Обоим участникам конфликта будет дана правовая оценка на основании видеозаписей. Впрочем, уже можно говорить. Что никакой штраф за безбилетный проезд не покроют услуги химчистки, которые женщине обязательно понадобятся.