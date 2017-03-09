Минсктранс обнародовал полную видеозапись конфликта контролера и пассажира автобуса

Видеозапись изучилПокусанная рука, испорченная одежда и неприятный осадок после конфликта. Менее чем за сутки ролик собрал 200 тысяч просмотров. Многие пользователи Интернета успели подметить, что контролер за все время съемки пытался забрать сумку.

Сегодня предприятие "Минсктранс" обнародовало видео с регистратора контролера. Согласно видеозаписи, полная версия конфликта длится около 20 минут. Ревизор высаживает девушку, чтобы оплатить штраф. Дама заявляет, что у нее нет ни денег, ни документов. Узнав, что работник предприятия собирается вызвать милицию, девушка попыталась убежать.

Обнародование этой видеозаписи в корне меняет суть вопроса, заявляют в Минсктрансе. В предприятии подтверждают, контролер пытается остановить пассажира, и если не действовал, то пытался действовать в рамках закона. Как и полагается, вывел безбилетников на остановке из автобуса, но женщина попыталась убежать. А когда ее поймали, устроила скандал, до крови покусала руку ревизору при исполнении и убежала, не оплатив штраф.

Получит ли эта история продолжение - покажет время. Ведь формально, после сопротивления службе контроля, женщина просто убежала. При этом дама не оплатила штраф в 11,5 рублей и покусала человека. Находящегося при исполнении. Полная версия видео конфликта есть на сайте Белтелерадиокомпании. Сложно поверить, но эта ситуация началась из-за неоплаченного проезда. Стоимостью в 55 копеек.

Обоим участникам конфликта будет дана правовая оценка на основании видеозаписей. Впрочем, уже можно говорить. Что никакой штраф за безбилетный проезд не покроют услуги химчистки, которые женщине обязательно понадобятся.