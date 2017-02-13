Минская подземка опять стала полиглотом

13 Февраля 2017 15:24

Названия станций и объявления звучат не только на белорусском и русском языках, но и по-английски. И как отмечают специалисты, добавление объявлений на иностранном языке не продлит время посадки или высадки пассажиров. Минское метро разговаривало на английском языке и в 2014 во время проведения в нашей стране чемпионата мира по хоккею.

Нововведение в первую очередь рассчитано на иностранных туристов, которые посещают нашу столицу. С 12 февраля, как известно, на 5 дней без визы к нам могут приезжать жители 80 стран при въезде через Национальный аэропорт Минск.