Минск и Санкт-Петербург расширяют отношения на уровне молодежных парламентов

19 Мая 2017 15:26

Сегодня в мэрии прошла встреча спикеров белорусской столицы и города на Неве с участием председателя Минского городского совета, депутата Василия Панасюка.

Как подчеркнули во время переговоров, реализация международных инициатив, над которыми сейчас работают парламентарии, должна стать определенным общественно-политическим "драйвером" в развитии обоих городов.

Визит делегации молодежной коллегии при губернаторе Санкт-Петербурга продлится до конца недели. В планах гостей - участие в круглых столах и форумах, а также знакомство с Минском.