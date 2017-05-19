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Минск и Санкт-Петербург расширяют отношения на уровне молодежных парламентов
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19 Мая 2017 15:26

Минск и Санкт-Петербург расширяют отношения на уровне молодежных парламентов

Сегодня в мэрии прошла встреча спикеров белорусской столицы и города на Неве с участием председателя Минского городского совета, депутата Василия Панасюка.

Как подчеркнули во время переговоров, реализация международных инициатив, над которыми сейчас работают парламентарии, должна стать определенным общественно-политическим "драйвером" в развитии обоих городов.

Визит делегации молодежной коллегии при губернаторе Санкт-Петербурга продлится до конца недели. В планах гостей - участие в круглых столах и форумах, а также знакомство с Минском.

  

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