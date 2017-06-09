Министр образования Игорь Карпенко в "Главном эфире"

9 Июня 2017 21:35

Уже в понедельник абитуриенты сдадут первое централизованное тестирование по белорусскому языку.

А накануне официального старта вступительной гонки проверим в эфире "Главного" ЦТ по истории Беларуси историка по образованию. Игорь Карпенко отвечает на вопросы нашего прошлого (в тесте) и настоящего. С министром образования поговорим о системе ЦТ в целом, престиже профессии учителя и о том, как тесты проверили на соответствие школьным программам.

Игорь Карпенко, Министр образования Беларуси: "Мы создали экспертные группы, которые проанализировали тесты пробного тестирования этого года. Если сегодня у какого-либо абитуриента возникнет вопрос, что в тесте он обнаружил вопрос, которого он не знает, этого материала, по его мнению, нет в программе, он может обратиться в РИКЗ. Ему четко дадут этот навигатор, который покажет, есть этот вопрос или нет его с указанием параграфа и номера страницы".

Можно ли сдать тестирование наугад? Вызов принят - итоги в это воскресенье в 21:00 в "Главном эфире".