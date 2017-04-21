Международных посылок белорусы стали получать больше

24 Апреля 2017 21:11

Импортных товаров на продажу под видом личных вещей белорусы стали ввозить меньше. А международных посылок в прошлом году получили больше. И это несмотря на ограничение в 22 евро. Напомним, в прошлом году в Беларуси ввели лимит на общую сумму и вес покупок. Если он превышен, нужно заплатить ввозную таможенную пошлину с суммы превышения, таможенный сбор и налог на добавленную стоимость. Как отразились новые нормы на белорусах, узнавали наши корреспонденты.

Рассказывает Влада Карницкая. В пункте пропуска "Берестовица" автомобильный поток не иссякает практически никогда. В праздничные дни в очереди могут оказаться до 700 автомобилей. Конечно же, едут за границу белорусы не только за впечатлениями, но и за покупками. В багажниках продукты, бытовая химия и одежда — топ заграничных товаров не меняется годами.

Указ № 40 с прошлого года ограничил ввоз товаров для личного пользования. Импортного привезти домой можно только на 300 евро и не более 20 килограммов. И это не чаще чем один раз в 3 месяца. В противном случае нужно оплатить пошлину. Новые нормы не повлияли на пассажиропоток. Въездов в нашу страну в прошлом году было более 11 с половиной миллионов. А это на несколько сотен тысяч больше, чем в 2015.

Игорь Степанчук, начальник таможенного поста "Берестовица": "Нормы указа достаточно эффективны. Если говорить об обычных гражданах, которые приобретали товары за пределами ТС, то они не понесли никакого ущемления своих прав".

За прошлый год таможенники нашей страны зафиксировали около тысячи административных правонарушений. Это те случаи, когда белорусы пытались ввезти больше положенного. На товары коммерческого пользования, т.е. для продажи, подали 255 деклараций. Уплаченные таможенные платежи при этом составили чуть более 96 тысяч рублей.

Сергей Федоров, начальник управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси: "Указ был направлен на то, чтобы под видом товаров для личного пользования не перемещались товары, используемые в дальнейшем для коммерческих целей. Вот это основная цель. И эта цель была достигнута. Результаты этого свидетельствуют о количестве перемещаемых граждан и товаров для личного пользования".

Это так называемый пункт почтового международного обмена. В нашей стране таких два: этот и в национальном аэропорту. Все посылки прежде чем попасть на почту, а уже потом к заказчику, проходят здесь тщательную таможенную проверку.

В среднем смена за день выпускает здесь порядка 15 тысяч посылок. Большинство из них приходят из Сингапура, Великобритании, Китая и США. В каждой второй можно найти бытовую технику, электронику, детскую и взрослую одежду. В последние пять лет в таком посылочном топе и мобильные телефоны. Кроме того, говорят работники таможни, наблюдаются и сезонные тенденции. Например, весной в посылках можно найти семена. Но нужно помнить, что к пересылке они запрещены.

Работы, признаются здесь, за последний год значительно больше. С введением лимитов строже стал и контроль. Если у таможенников возникают сомнения по поводу реальной стоимости товара, которую периодически умышленно занижают, то посылка вскрывается, а после содержимое находят на сайте и сравнивают цену. В этом случае заказчик товара заплатит пошлину – 30 % с суммы превышения.

Андрей Лаппо, замначальника ОТОиК № 2 Минской региональной таможни: "Если раньше основной упор был на пересылку товаров в отправлениях посылочной почты, т.е. до 31 килограмма, то сейчас больше идет отправлений письменной корреспонденции и легковесных почтовых отправлений, посылок и почты EMS".

В прошлом году белорусы получили более 12 с половиной миллионов посылок, а это почти на миллион отправлений больше, чем в 2015. При этом только 1 % из них превысил лимит в 22 евро.