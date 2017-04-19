Международная битва стартапов пройдет в Минске в мае

20 Апреля 2017 15:25

Бороться за звание лучшего инновационного проекта будут 30 авторов из Беларуси, России, Украины, а также из разных стран Европы. Всего два этапа. В первом, исключительно белорусском отборочном туре, будут участвовать 15 команд. А после к ним присоединятся представители других стран. Презентовать проекты будут перед экспертами в сфере бизнеса и финансов. Организация такой встречи в Минске стала возможной после победы сборной Беларуси в российском конкурсе стартапов. Он проходил в Москве два месяца назад.

Прием заявок на участие в битве продлится до 18 мая. Надо подготовить презентацию своего проекта на русском и английском языках. Участие в соревновании бесплатное.