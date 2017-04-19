Общество
20 Апреля 2017 15:25
Международная битва стартапов пройдет в Минске в мае
Бороться за звание лучшего инновационного проекта будут 30 авторов из Беларуси, России, Украины, а также из разных стран Европы. Всего два этапа. В первом, исключительно белорусском отборочном туре, будут участвовать 15 команд. А после к ним присоединятся представители других стран. Презентовать проекты будут перед экспертами в сфере бизнеса и финансов. Организация такой встречи в Минске стала возможной после победы сборной Беларуси в российском конкурсе стартапов. Он проходил в Москве два месяца назад.
Прием заявок на участие в битве продлится до 18 мая. Надо подготовить презентацию своего проекта на русском и английском языках. Участие в соревновании бесплатное.
Другие новости
20.04.2017 15:22 / Общество Учащиеся колледжей попробовали тренироваться как профессиональные спасатели
20.04.2017 07:10 / Общество Последний звонок для белорусских выпускников 9 и 11 классов прозвенит 30 мая
19.04.2017 21:08 / Общество В Беларуси появится черный список болельщиков
19.04.2017 21:02 / Общество В выходные в Беларуси пройдет республиканский субботник
19.04.2017 19:16 / Общество Связь МТС станет стабильнее и быстрее
19.04.2017 19:13 / Общество World of Warships пополнился французским флотом
19.04.2017 18:49 / Общество Свыше тысячи спасенных жизней за двадцать лет
19.04.2017 18:43 / Общество Мусору не место на природе
19.04.2017 15:50 / Общество Прогноз погоды на 20 апреля
19.04.2017 15:34 / Общество Минская детская школа искусств № 17 отмечает юбилей
19.04.2017 15:32 / Общество 22 апреля республиканский субботник
19.04.2017 15:30 / Общество Общегородская ярмарка вакансий сегодня прошла в столице.
19.04.2017 15:28 / Общество Госавтоинспекция и Минское велосипедное товарищество провели совместную акцию в столице
19.04.2017 15:12 / Общество Некоторые статьи Уголовного кодекса могут быть переведены в сферу административного
19.04.2017 15:10 / Общество К Земле движется гигантский астероид
19.04.2017 15:02 / Общество Депутаты приняли поправки в законы по охране общественного порядка
19.04.2017 12:45 / Общество Артисты Cirque du Soleil в эти минуты выступают на улицах Минска
19.04.2017 08:07 / Общество На Августовском канале встретят 10-тысячного путешественника