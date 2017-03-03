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3 Марта 2017 12:09

Мероприятия, приуроченные к 100-летию белорусской милиции, проходят в столице

Сегодня в Минске правоохранители почтили память своих коллег, погибших при исполнении служебного долга. Сотрудники МВД вместе с главой ведомства Игорем Шуневичем возложили цветы и венки к обелиску памяти. Вспомнить своих близких пришли матери, сестры, отцы. В знак уважения была объявлена минута молчания.