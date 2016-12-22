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Мэр наградил лучших журналистов года. Среди награжденных - корреспонденты АТН
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21 Декабря 2016 15:33

Мэр наградил лучших журналистов года. Среди награжденных - корреспонденты АТН

Сегодня мэр Андрей Шорец вручил благодарности лучшим журналистам по итогам года за активную работу и творческий подход к освещению главных событий из жизни белорусской столицы.  Среди награжденных  и корреспонденты Агентства теленовостей Ян Пашкевич и Юлия Токарь.

Юлия Токарь, корреспондент отдела АТН Белтелерадиокомпании: "Такие высокие награды - это оценка плодотворной работы всей нашей команды АТН! Ведь именно благодаря интересным героям, нашим профессиональным телеоператорам, режиссерам и шеф-редакторам и получаются такие интересные репортажи. Поэтому хочется еще раз высказать благодарность нашей профессиональной команде Агентства теленовостей - это наша общая победа. И мы обещаем и далее стараться и нашими репортажами радовать зрителей". 

Поздравляем коллег!

 

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