Мэр наградил лучших журналистов года. Среди награжденных - корреспонденты АТН

21 Декабря 2016 15:33

Сегодня мэр Андрей Шорец вручил благодарности лучшим журналистам по итогам года за активную работу и творческий подход к освещению главных событий из жизни белорусской столицы. Среди награжденных и корреспонденты Агентства теленовостей Ян Пашкевич и Юлия Токарь.

Юлия Токарь, корреспондент отдела АТН Белтелерадиокомпании: "Такие высокие награды - это оценка плодотворной работы всей нашей команды АТН! Ведь именно благодаря интересным героям, нашим профессиональным телеоператорам, режиссерам и шеф-редакторам и получаются такие интересные репортажи. Поэтому хочется еще раз высказать благодарность нашей профессиональной команде Агентства теленовостей - это наша общая победа. И мы обещаем и далее стараться и нашими репортажами радовать зрителей".

Поздравляем коллег!