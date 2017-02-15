МАЗ обновил модель школьного автобуса

16 Февраля 2017 15:31

Увеличилась высота посадки, и сейчас техника может преодолевать сугробы или небольшие ямы. Планируется, что "Малыш" новой версии будет использоваться для подвоза детей от дома до школы в сельской местности. Обновленные модели автобуса появятся на дорогах осенью.

Олег Журавлев, заместитель начальника отдела ОАО МАЗ: "В первую очередь он делался для обеспечения подвоза детей в РБ. Мы планируем, что уже в этом году поставим белорусским организациям 30 единиц. Это другой автобус, улучшенная версия тех, которые производились ранее. Экономического класса евро-5, есть все перспективные возможности для реализации на рынок Российской Федерации".

Новинки и в салоне - одновременно автобус сможет перевозить 28 пассажиров. Для безопасности детей сиденья оснащены двойными ремнями. А после открытия дверей перед входом в салон появляется специальная ступень.