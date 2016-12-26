Мастерские Минской области продолжают изготавливать сувениры ручной работы

27 Декабря 2016 15:36

Хрустальные замки, новогодние улицы из песка и экоелки. Мастерские Минской области в предпоследние новогодние дни продолжают изготавливать сувениры ручной работы.

В арсенале мастеров - самые разные техники и материалы. От фриволите и квиллинга до каменных кружев и рисования песком. Здесь подарки ручной работы создают из салфеток, стекла и даже макарон.

Новогодние мастер-классы посетила Юлия Токарь. Новогодние деревья из лесных шишек, грецких орехов и даже кофе - экоелки старательно создают маленькие мастера. Формы самые разнообразные - от дерева в виде месяца до пушистых зеленых ежей. Экологический мастер-класс накануне праздников организовали в школе №3 г. Вилейка.

"Зеленую выставку" из 70-ти экологических новогодних деревьев школьники презентовали главному персонажу зимних праздников. Тем временем в Узденском районе для волшебника приготовили отличительный уголок во Дворце искусств.

Это настоящая резиденция Деда Мороза, только выполнена также вручную. Например, олени - в технике папье-маше, волшебный дворец - как масштабная вырезанка. Такой хендмейд-уголок сегодня - свободная фотозона.

Над кристальным сказочным дворцом усердно колдует 8-летняя Эмма. В умелых детских руках постепенно каждый блестящий камешек занимает свое место в зимней композиции.

Зимние города из соломы, рождественские венки из шишек и новогодние улицы из песка - праздничную атмосферу создают в этой мастерской.

Популярный вид рукоделия - скрапбукинг с готовностью осваивают умелицы "элегантного возраста" в вилейской мастерской. Привычную бумагу и салфетки превращают в объемное 3Д поздравление.

Елки в стиле фриволите, скрапбукинговые праздничные открытки, рождественские зарисовки, выполненные в технике квиллинга - сейчас в творческих мастерских Минской области проходят открытые занятия как для любителей, так и профессионалов. Затем изделия ручной работы объединят в новогодние экспозиции.