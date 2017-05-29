Масштабное сотрудничество Парка высоких технологий и Uber

28 Мая 2017 21:15

Эти инновации в корне изменят жизнь не только малых городов, но и всей планеты. И теперь это не научная фантастика, а реальная технология. Автоматический управляемый транспорт, над которым так потешались голливудские режиссеры, сегодня тестируется на их же американских дорогах. И, кстати, в точку в свое время попал Николай Носов, описывая в "Незнайке в Солнечном городе", специальные столбы с кнопками для вызова автомобиля. Это же чистой воды прототип сегодняшнего онлайн-сервиса Uber.

Как раз на этой неделе с приятными впечатлениями от визита в Минск уехал региональный глава компании. Подчеркну, что впервые многомиллиардная корпорация заинтересована в сотрудничестве с нашим Парком высоких технологий. В планах и развитие среды для беспилотников, и открытие научно-технического центра разработок. Насколько близки мы к созданию комфортной среды для автономного транспорта, и на какой стадии развития находятся эти автомобили? Дмитрий Титов пообщался с топ-менеджером Uber и изучил машины без водителей.

Впервые мегакорпорация такого уровня планирует тесно сотрудничать с Парком высоких технологий. Руководство Uber и ПВТ договорились о совместной работе в сфере беспилотного транспорта и открытии центра научно-технических разработок. Подписано соглашение о сотрудничестве.

Топ-менеджеров этой компании чаще всего можно встретить или на переговорах, или в аэропорту. Все-таки приложением пользуются в 76-ти странах и почти в 600 городах по всему миру, поэтому с Алексеем Стахом (ответственным за рынок в СНГ) спешим на рейс в Амстердам. Именно там располагается второй по значимости офис Uber после Сан-Франциско.

Сервис Uber начал функционировать в Беларуси в 2015 году.

Поездками на нашей территории воспользовались граждане 72 стран. По темпам роста пользователей - у нас один из лучших показателей в Европе. Кстати, Uber крайне редко открывает центры разработок в других странах. Все, как правило, базируется в США, но Беларусь может стать отличной площадкой для внедрения новых технологий.

Внимание со стороны крупнейшего онлайн-сервиса по перевозкам пассажиров к нашей стране является подтверждением динамики развития цифровых технологий и бизнес-среды в Беларуси. Это подчеркнул глава правительства во время встречи с руководством компании.

Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси: "За сравнительно небольшой промежуток времени - где-то около полутора лет - выстроена интересная и комфортная для людей платформа, позволяющая качественно и по хорошим ценам перевозить пассажиров. И самое интересное, что здесь выигрывает не только пассажир, но и улучшается прозрачность, повышаются сборы налогов за такой вид деятельности. Это тоже очень важно для государства".

Компания Uber вкладывает огромные средства и в создание беспилотного автомобиля. Сегодня технологией заинтересованы практически все мировые автогиганты и высокотехнологичные корпорации. Да, они ездят, к примеру, по дорогам Питтсбурга, но главная задача у компаний - показать клиенту мир глазами робота и повысить уверенность в надежности системы. Пока на подстраховке за рулем водитель-инженер, который в любой момент может переключить машину из автономного в ручной режим. За передвижением беспилотника следят многочисленные камеры и лазерные датчики.

Сохраняется в онлайн-карту и перемещение транспортного средства, чтобы в будущем авто могло ездить без водителя по уже знакомым дорогам.

По прогнозам экспертов, уже к 2025 году в мире будут продаваться почти 15 миллионов беспилотных автомобилей. Это примерно 15 процентов от всех машин в мире. И сейчас мировые автогиганты максимально вкладывают свои средства в развитие технологии.

Беларусь сегодня не стоит в стороне от тенденций. Мы можем стать первой страной в мире, где законодательно разрешат перемещаться автономному транспорту.

Региональный директор Uber на встрече в Минске выразил уверенность, что технология в будущем улучшит городскую мобильность.

К тому же, беспилотники могут позитивно влиять на уровень безопасности на дороге. По сути, такое транспортное средство само будет распознавать объекты - от человека до дорожного знака.

Поддержал идею создания условий для беспилотных автомобилей и Глава государства на встрече с ведущими IT-специалистами в марте. Беларусь может стать одной из первых стран, которая поддержит развитие этой сферы.

Наличие законодательства позволит мировым компаниям прийти и фактически запустить беспилотники на наших дорогах. Как видим, интерес уже есть.

За 5 лет с помощью Uber пользователи совершили более 1 миллиарда поездок. Рыночная капитализация компании - без малого 70 миллиардов долларов.

Региональный директор Uber отметил, что это его первый визит в Беларусь, но с уверенностью подчеркнул: теперь у представителей компании есть много поводов, чтобы бывать в Минске чаще.