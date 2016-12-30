Марафон добрых дел "Наши дети" подхватывают во всех регионах страны

29 Декабря 2016 19:06

Сегодня участники акции "Наши дети" навестили дом семейного типа в агрогородке Городец Шкловского района.

Поздравить воспитанников с наступающим Новым годом приехал всей семьей помощник Президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко. Гости вручили детям сладкие подарки, развивающие игры, конструкторы, бытовую технику. Не мог пройти новогодний праздник и без Деда Мороза и большого хоровода. В семье Александра и Светланы Коноваленко воспитываются трое своих, пятеро приемных детей, еще двое ребят приезжают в гости на выходные из Шкловского дома-интерната для детей с нарушениями зрения. Не обошлось и без совместного дружеского чаепития.

Виктор Лукашенко, помощник Президента Беларуси по национальной безопасности: "Мы всегда с удовольствием приезжаем в такие семьи. Для нашей семьи это уже стало хорошей такой, доброй традицией. Все наши детки это мероприятие любят. Все с удовольствием всегда приезжают. Самый маленький еще немножко стесняется, но тем не менее для нашей семьи это большое событие. Очень важно, что эти мероприятия проходят, очень важно нам, взрослым, заботиться о детях. Это же наше все-таки будущее".

Поздравить с наступающими праздниками воспитанников и педагогов в Улуковскую вспомогательную школу-интернат приехал председатель Белтелерадиокомпании. Геннадию Давыдько показали и рассказали, как проходит процесс обучения. А руководитель главного медиахолдинга передал школе подарки - новые компьютеры и другую оргтехнику. В прошлом году от Белтелерадиокомпании здесь получили в подарок интерактивную доску. Свой сюрприз подготовили и учащиеся - вместе с воспитателями и педагогами они организовали новогоднее представление. Жар-птица, Царевна-Несмеяна, говорящая елка и хороводы. Особенностью улуковских праздников является то, что в них принимают участие все, даже самые маленькие воспитанники.

Геннадий Давыдько, Председатель Белтелерадиокомпании: "Эти ребятишки истинно счастливы простому вниманию, они уверены в том, что их не бросят, что они нужны, что их любят. И это самое главное. Это большое счастье. И, конечно, тот педколлектив, который здесь работает, - это люди, которым нужно низко поклониться. А в канун праздника очень хочется, чтобы все мечты этих детишек сбывались. И педагогов тоже, потому что эти люди служат великому делу".

Главный новогодний утренник Брестской области сегодня собрал более 450 детей. Путевку на губернаторскую елку большинство приглашенных заслужили своим трудолюбием и талантами. Это мальчики и девочки, которые показали результаты в олимпиадах, в спорте, участвовали в международных конкурсах. Также приглашены на праздник дети из многодетных, приемных и опекунских семей. Для них подготовили сладкие подарки, яркий музыкальный спектакль "Госпожа Метелица". А также дети поучаствовали в квест-игре.