16 Февраля 2017 15:35

Погода способствует активному зимнему отдыху. Белорусы с удовольствием осваивают лыжный спорт.

Популярная лыжероллерная трасса Минска в Веснянке принимает сотни любителей лыжных гонок в день. Преодолеть 5 километров приходят люди с разным уровнем подготовки. Тем более что созданы хорошие условия: пункты проката инвентаря, а снежное покрытие идеальным делает спецтехника. На лыжню вышла и Александра Кавелич.

Яркое солнце и легкий мороз - лучшая погода для зимнего спорта. На лыжероллерной трассе в Веснянке сегодня многолюдно. Испытать лыжню приехала и Елена Трегубова. Она более 10 лет занималась лыжами профессионально, теперь с удовольствием катается, чтобы держать себя в форме.

Лыжероллерная трасса в Веснянке, пожалуй, самая популярная в столице. Благодаря плавному рельефу подходит как для опытных спортсменов, так и для новичков. А для удобства лыжников разного уровня снежный маршрут разделен на несколько частей.

Ежедневно трасса превращается в площадку для проведения профессиональных тренировок, уроков физкультуры и любительских турниров.

В конце дня, в 23 часа, трасу начинают готовить к новому спортивному дню. Делают это посредством так называемого ратрака. Он выравнивает снежное покрытие и нарезает лыжню.

Ширина снежной трассы более 5 метров. Благодаря этому здесь с комфортом катаются любители как конькового хода, так и классического. Кстати, именно его и предпочитают спортсмены-новички.

Весь спортивный инвентарь можно взять напрокат, тут же работают и мобильные кафе, где можно выпить горячего чая. Лыжный сезон на трассе не заканчивается с календарной зимой. Пышная снежная подушка позволит кататься вплоть до апреля. А после можно сменить лыжи на лыжероллеры или ролики.