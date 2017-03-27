Лужица. Неизвестная Хатынь

26 Марта 2017 21:41

На неделе мы вспоминали Хатынь.

Современная Беларусь бережно хранит память о прошлых событиях как символ того, что никогда не должно повториться. На неделе мы вспоминали Хатынь. 74 года тому назад эта небольшая деревушка была уничтожена карателями вместе с жителями.

Но было еще немало подобных ей трагедий, и нашей съемочной группе в журналистском расследовании удалось с помощью нескольких свидетелей открыть название до сих пор неизвестной жертвы тотального террора.

Подробнее обо всем расскажет Наталья Бордиловская.

Пуховичский район. Условный квадрат между деревнями Турин, Клинок, Красный Берег и Слобода. Современная Минщина в четырех километрах от автострады, в окружении лесов огромное поле - границ не видно. И сегодня местное хозяйство сеет на нем кормовые. Плодородная почва. Между тем, посыпанная... человеческим пеплом. Об этом даже лучше местных жителей знает Лариса Карасина - актриса-поисковик открывает новые трагические факты и места. Здесь она знает каждый пригорок. Говорит, на этом месте 75 лет назад стояли дома, жили люди.

Существует предание, что из-за ландшафта этот населенный пункт назвали Лужицами. До войны была обычная белорусская деревня дворов на десять, но многолюдная - детей тогда рождали много. Здесь до войны жили почти полсотни человек. В начале сороковых лужицкие мужики объединились с земляками, которые направлялись в леса и с тыла противостояли врагу. Так Лужицы и стали партизанскими. Преимущество в том, что находились на отшибе.

Март 1942-го. Начало партизанского движения. Успехи советских войск под Москвой и срыв фашистского блицкрига вдыхает в народ еще больший порыв к борьбе. На оккупированных территориях Беларуси в конце 1941-го один за другим возникают группы народных мстителей. На начало 1942-го у нас действовали почти 230 партизанских отрядов, задачами которых была подрывная деятельность, диверсионные операции.

Граница червенского и пуховичского лесов. Март 1942 года. Местные партизанские отряды Иваненко и Ничипаренко буквально атакуют немцев, срывая их планы. Недалеко железная дорога, и белорусы один за другим пускают под откос фашистские эшелоны. Разъяренный враг специально снимает с фронта действующие армии, а также подключает знаменитый карательный отряд Дирлевангера и наносит этот сильный кулак на Пуховиччину, чтобы блокировать и уничтожить партизан.

Основная цель захватчиков - Клинок, деревня в пяти километрах от Лужиц. Поселение в глубине лесов: говорят, там и два года от начала войны действовала советская власть и реяло красное знамя. Враг из доносов обнаружил этот центр сопротивления, с помощью предателя-проводника взял его в кольцо. Клинокский бой увековечен в прозе. Партизаны победили противника.

Партизаны отступили. У врага потери. Отсюда и месть мирному населению. Хатынь - символ сожженных деревень. Но первыми в той военной истории горели Лужицы. За решением их уничтожить стоит известный оберфюрер СС Оскар Дирлевангер и его бригада. Та самая, что потом жгла Хатынь.

Еще живы свидетели - лужицкие дети, сегодня взрослые люди. Они не могут без слез вспоминать, как их родителей зверски пытали и уничтожали. Перед тем как сжечь этот населенный пункт, каратели провели жуткую операцию. Мужчин убили, а женщин и детей буквально бросили в мартовский глубокий снег кто в чем был - люди не имели возможности одеться, спрятались в лесу и оттуда смотрели, как фашисты превращают их жилье в огромный факел.

В изначальных планах карателей было сжечь всех. Но на то они и палачи. Женщин и детей умышленно бросили живыми, чтобы те умирали от холода и голода. Но люди из ближайших деревень не оставили своих. Суток не прошло, как стали приезжать и забирать их к себе.

Многолетний поиск Ларисы Карасиной открыл судьбу целого поселения, его жителей и... имя того самого карателя, который приказывал убивать лужинцев и сжигать их дома.

После войны в прилеске вырос небольшой самодельный обелиск в память о лужинцах. За ним ухаживают. Приводят сюда школьников 9 Мая, 22 июня и в мартовские дни - особенно траурные для этой земли.