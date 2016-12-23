Лучшую молодую семью выбрали в Гомельской области

25 Декабря 2016 12:07

Это Черкасы из Светлогорска. Из 150 семей в финал вышли 8, среди них несколько многодетных, одна воспитывает две пары двойняшек. Призеры и победители состязания получили дипломы, ценные подарки - бытовую технику.

Отметим, самому младшему участнику конкурса исполнилось всего полгода.