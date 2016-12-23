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Лучшую молодую семью выбрали в Гомельской области
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25 Декабря 2016 12:07

Лучшую молодую семью выбрали в Гомельской области

Это Черкасы из Светлогорска.  Из 150 семей в финал вышли 8, среди них несколько многодетных, одна воспитывает две пары двойняшек. Призеры и победители состязания получили дипломы, ценные подарки - бытовую технику.

Отметим, самому младшему участнику конкурса исполнилось всего полгода.

 

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