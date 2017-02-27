Лучших знатоков правил дорожного движения определили в Березино

27 Февраля 2017 15:22

12-ая областная олимпиада собрала почти 7 десятков школьников со всех районов области. Решение билетов, разрешение конфликтных ситуаций на дороге и конкурс селфи. Все это задания соревнований. Сколько шайб олимпиадники допускали во время испытаний, кто примерил лавры победителей и какой формат ждет любителей правил дорожного движения в следующем году?

Ответы - у Александра Хоровца. Такого количества машин ГАИ в одном месте ученики третьей Березинской школы еще не видели. И приехали сюда автопостовые не на аварию, а серьезную областную олимпиаду по правилам дорожного движения. А вместе с ними и лучшие школьники, которые показали отличные знания по ПДД. 69 детей со всех районов области в трех конкурсах боролись за звание лучшего. Первый этап - индивидуальное решение билетов.

Из 10 вопросов Валерий Луканкин допустил одну "шайбу". Парень признается, немного растерялся. Однако уверен - нагонит позже. На выполнение заданий команде отводилось 10 минут, однако олимпиадники справлялись в три раза быстрее.

А в этой аудитории участники олимпиады коллегиально решают дорожные ситуации. Их основная задача - выявить нарушителей правил. Причем помогают полноценно оценить обстановку на дороге 3D-сцены в формате 360 градусов.

В перерывах между испытаниями школьников ждали мастер-классы по изготовлению фликеров-светофоров, во время которых дети выясняли, что же такое на самом деле правила дорожного движения?

Завершились испытания конкурсом селфи. Это домашнее задание, где школьники в шуточной форме рассказывали о том, как они соблюдают правила.

В этом году призовые места распределились следующим образом - третью ступень пьедестала покорила команда из Смолевичей. Серебро досталось солигорским школьникам. Победу же праздновал Борисов, где, кстати, и пройдет 13-ая олимпиада. Однако сначала, в мае, этот город примет республиканский слет юных инспекторов дорожного движения.