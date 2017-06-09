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Лучших выпускников сегодня чествовали и в Гомеле
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9 Июня 2017 19:08

Лучших выпускников сегодня чествовали и в Гомеле

В этом году в городе - 140 золотых и 27 серебряных медалистов. Праздник прошел в городском Центре культуры. Всего же в этом году аттестаты о среднем образовании получат более 8 700 выпускников 11-х классов и около 14 тысяч - о базовом.

Торжество медалистов продолжилось исполнением школьного вальса, а небо украсили воздушные шары.

  

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