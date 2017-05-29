Лучшие киберспортсмены собрались на Гранд-финал World of Tanks

29 Мая 2017 21:26

В Москву на Гранд-финал собрались лучшие из лучших киберспортсмены, чтобы в виртуальном бою определить победителя. Вспомнить "Вайбер", "Маскарад", World of Tanks - разработки белорусских программистов завоевывают мир. Только в "Танки" сегодня играют сотни миллионов человек по всей планете. Всего в финале участвуют 12 команд из стран СНГ, Европы, Азии и Северной Америки. О грамотной виртуальной стратегии, стальных нервах и меткой стрельбе - репортаж Дарьи Белоусовой-Петровской.

От легких и быстрых танков разведчиков Т-46 до тяжеловесов Т-150 с толстой броней и мощным оружием.

На экране - бой Второй мировой войны. На трибунах современные фанаты игры в "Танки".

Гранд-финал главного танкового события года собрал 12 лучших команд со всего мира. Все игроки - настоящие профессионалы киберспорта, грамотные стратеги и меткие стрелки. И пусть танковый бой здесь виртуальный, эмоции настоящие - сражаются до последнего снаряда.

Участники - молодые программисты от 18 до 25 лет. Команды интернациональные. За взятие очередной высоты сражаются киберспортсмены из стран СНГ, Европы, Азии и Северной Америки. Лидер соревнований - команда Tornado, чемпионы мира 2015 года. Два игрока из Беларуси. В реальной жизни Алексей Кучкин студент факультета прикладной математики БГУ, в виртуальной - один из лучших молодых киберспортсменов, выступающий под ником Near_You.

Алексей Кучкин, игрок команды Tornado (Беларусь): "Самое важное - это соревновательный дух. Когда есть желание побеждать, у тебя нервы, накал страстей, ногти сгрызаешь постоянно, борешься до последнего за свое место, за свою команду. Даже если тебя от проигрыша отделяет всего одно очко, ты хочешь вырвать это очко и схватиться за него".

Разработчики игры World of Tanks - белорусы. Именно им 5 лет назад пришла в голову идея сделать ставку на историю Великой Отечественной войны и ввести в игру реальную технику того времени. Сегодня в "Танки" играют сотни миллионов человек со всего мира. В 2011 году игра даже попала в Книгу рекордов Гиннесса: одновременно на "Танках" сражалось 100 тысяч человек.

Алексей Корнышев, руководитель соревновательного направления в России и странах СНГ компании-разработчика компьютерных игр: "Я считаю, что на постсоветском пространстве одна из лучших школ программирования - наши инженеры, физики, математики. Очень толковые ребята, которые на международных конкурсах получают награды, призовые места. Наш Парк высоких технологий - очень продвинутая организация. В этой области в Европе и мы в чем-то можем тягаться с израильским парком, который набирает огромные обороты. Я считаю, что это одно из наших существенных экономических достижений ХХI века!"

Игра в "Танки" - это не только киберспорт и дух соперничества, это и зарабатывание денег. Призовой фонд Гранд-финала - 300 тысяч долларов. Победитель 2017 года - команда Tornado.