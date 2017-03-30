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Лучшего классного руководителя выбирают в столице
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30 Марта 2017 15:37

Лучшего классного руководителя выбирают в столице

Филологи, математики, учителя начальных классов. 40 педагогов со стажем из всех районов Минска демонстрируют свое профессиональное мастерство. Стаж работы учителей от 2 до 35 лет. Сейчас проводят первый этап конкурса. Без креатива не обошлось. На сцене и химические опыты, и литературно-музыкальные салоны. Своих кураторов поддерживают ученики.

Во время второго этапа участники организуют туристические походы и творческие коллективные номера. Лучшего учителя столицы определят в конце мая.

  

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