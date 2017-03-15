15 Марта 2017 15:24

Аутентичные белорусские блюда с адресами и рецептами - на одной карте. Новый гастрономический проект - "Кулинарная карта Беларуси" - стала доступной онлайн. На особенный навигатор уже нанесено более 200 рецептов белорусских блюд. Например, суп журек, сыр из козьего молока, гречневая каша в тыкве. Над подробной интерактивной картой в течение нескольких месяцев работали студенты факультета международных отношений БГУ и общественная организация "Отдых в деревне". Во время гастрономических экспедиций они записывали рецепты блюд из первых уст.

На новом гастрономическом портале также размещена информация о гастрономических маршрутах и кулинарных фестивалях всей Беларуси. В планах - создать мобильное приложение с аутентичными рецептами и фотоснимками.