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"Кулинарная карта Беларуси" стала доступной онлайн
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15 Марта 2017 15:24

"Кулинарная карта Беларуси" стала доступной онлайн

Аутентичные белорусские блюда с адресами и рецептами - на одной карте. Новый гастрономический проект - "Кулинарная карта Беларуси" - стала доступной онлайн. На особенный навигатор уже нанесено более 200 рецептов белорусских блюд. Например, суп журек, сыр из козьего молока, гречневая каша в тыкве. Над подробной интерактивной картой в течение нескольких месяцев работали студенты факультета международных отношений БГУ и общественная организация "Отдых в деревне". Во время гастрономических экспедиций они записывали рецепты блюд из первых уст.

На новом гастрономическом портале также размещена информация о гастрономических маршрутах и кулинарных фестивалях всей Беларуси. В планах - создать мобильное приложение с аутентичными рецептами и фотоснимками.

  

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